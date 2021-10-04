Türkiye Son dakika... Daha 14 yaşındaydı! Feci ölüm...

Son dakika... Daha 14 yaşındaydı! Feci ölüm...

Türkiye

Son dakika... Daha 14 yaşındaydı! Feci ölüm...

İstanbul Esenyurt'ta 14 yaşındaki yabancı uyruklu erkek çocuğu 11'inci kattaki evlerinin penceresinin önünde iddiaya göre telefonla oynarken aşağı düşerek hayatını kaybetti.

04 Ekim 2021, Pazartesi 20:27 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Örnek Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde bulunan bir sitede içinde meydana geldi. C.D. isimli 14 yaşındaki yabancı uyruklu erkek çocuk, site içindeki apartmanda 11. katta bulunan evlerinin penceresinin önünde iddiaya göre telefonla oynarken bir anda dengesini kaybedip aşağı düştü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor

Site içindeki yeşillik alanın yanında bulunan yola düşen çocuğu kanlar içinde görenler hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekibi yerde yatan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye götürdü. 14 yaşındaki C.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

C. D. yere düştükten sonra yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri de çocuğun düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL(DHA)

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