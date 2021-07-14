Mert İnan / İstanbul - Çınkıl’ın KOAH hastası olan babası, hastalığın teşhisinden birkaç gün sonra kalp yetmezliğinden yaşamını yitirirken, Çınkıl’ın kendisi ise yaşam mücadelesi vermeye başladı. Yaklaşık 2 ay yoğun bakım servisinde tedavi gören 3 çocuk babası taburcu olduğunda kalbinin sadece yüzde 15’inin çalıştığını ve acil kalp nakli olması gerektiğini öğrendi.

"KALP NAKLİ İÇİN SIRADAYIM"

Aylarca hem memleketi Kahramanmaraş, hem de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalmadık kapı bırakmayan Çınkıl, son çare olarak İstanbul’da Prof. Dr. Süha Küçükaksu’nun kapısını çaldı. Yaşama yapay kalp cihazı ile tutunan Çınkıl, başından geçenleri şöyle anlattı:

“Bağ evimizde misafirler gelip giderken Kovid-19 kaptık. Oysa ki doktorlar sürekli izole olun diye uyarıyorlardı. Doktorların sesine kulak vermemiz gerekmiş. Babam vefat ettiğinde yoğun bakımdaydım. Taburcu olduğumda kalbin yüzde 15 çalıştığını, kalp nakli olmam gerektiğini öğrendim. Çalmadık kapı bırakmadık ama Süha Hoca derdimize derman oldu ve yapay kalp pompası takıldı. Kalbimi resmen bir çantaya koydular. Kalp nakli için sıradayım ama ne zaman sıram gelir Allah bilir. 3 evladım var. Kovid-19 aşı sıram gelmiş olsa ve aşılanmış olsaydım bu duruma düşmeyecek, babam yaşıyor olacaktı.

"AŞILANMIŞ OLSAYDIM HAYATIM TEPETAKLAK OLMAYACAKTI"

Yaşam bundan sonra benim için pamuk ipliği. Kovid-19’un şakası yok. İnsanlar mutlaka aşılarını olsun ve sigara illetinden uzak durulsun. Aşılanmış olsaydım hayatım tepetaklak olmayacaktı. Aşı karşıtlarının söylemlerine kulak asılmasın. Kovid-19 kalbimizi delip geçti.”

KOVİD KALBİ VURUYOR

Prof. Dr. Süha Küçükaksu ise aşı karşıtlarının ortaya sürdüğü iddiaların bilimsel geçerliliği olmadığına değinerek, “aşıların kalp kası iltihabı” yaptığı söylentileri ortaya atanların virüsün yarattığı tahribattan haberleri olmadığını söyledi. Küçükaksu, “ABD’de 200 milyon doz aşı yapıldı ve sadece 100 kişide kalp kası iltihabı olduğu bildirildi ancak bu kişiler normal popülasyon dediğimiz yani aşıya bağlı olmayan hastalık seyri görülen kişiler de olabilir. Kovid-19’un öldürücü etkisine en çarpıcı örnek Selçuk Çınkıl’un başından geçenler. Kovid-19 kalbi vurduğu gibi, kalp dokularına büyük hasar verebiliyor” dedi.