Son dakika: Darbe imalı Montrö bildirisine soruşturma başlatıldı

Emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildirisine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki gelmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama:

'103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.



