Türkiye Son dakika: Dargeçit’te vaka sayısı artınca 2 mahalle karantinaya alındı

Son dakika: Dargeçit’te vaka sayısı artınca 2 mahalle karantinaya alındı

Türkiye

Son dakika: Dargeçit’te vaka sayısı artınca 2 mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki mahalle koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine karantinaya alındı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 00:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dargeçit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilçeye bağlı kırsal Sümer ve Kılavuz mahalleleri, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Kararda, karantina süresince mahallelere giriş ve çıkışların jandarma tarafından kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanacağı, karantina kurallarına uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Selim KAYA/DARGEÇİT (Mardin) (DHA)

İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca müjdeyi duyurdu: O ilimiz de mavi oldu31 Ağustos 2021 korona tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son vaka sayısı


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Rum Yetimhanesi'nin tuşları kırık piyanosu
Oral Çalışlar
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Rauf Tamer
Bizim toprak
Rauf Tamer
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: PÖH destekli operasyon! Anne ve 2 oğlu gözaltına alındı