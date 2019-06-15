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Son dakika: Darıca'da sel... 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağanak nedeniyle bir depodan yaralı olarak kurtarılan 2 kadından biri yaşamını yitirdi.

15 Haziran 2019, Cumartesi 17:12 Son Güncelleme:
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Son dakika: Darıca'da sel... 1 kişi hayatını kaybetti

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı. 

Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir marketin deposunda boğulma tehlikesi geçiren ve mahsur kalan 2 kadın çalışan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki Elif U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.  AA

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