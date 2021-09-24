Türkiye Son dakika... Datça'da deprem!

Son dakika... Datça'da deprem!

Türkiye

Son dakika... Datça'da deprem!

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kentte hafif şekilde hissedildi.

24 Eylül 2021, Cuma 18:09 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 17.19’da, merkez üssü Ege Denizi olan Muğla’nın Datça ilçesinin 32.74 kilometre açığında ve 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.53 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

DHA


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