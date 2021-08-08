Datça ilçesinin Kargı Deresi mevkiindeki makilik ve zeytinlik alanda, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden orman işçileri arazözlerle yangına müdahale etti. Birçok kişi de ekipleri beklemeden yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 1 helikopter de havadan katıldı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. 1 vatandaş ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri vatandaşa müdahale etti. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla) DHA)



