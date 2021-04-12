Türkiye Son dakika: DEAŞ bombacısı Türkiye'de yakalandı

Son dakika: DEAŞ bombacısı Türkiye'de yakalandı

Türkiye

Son dakika: DEAŞ bombacısı Türkiye'de yakalandı

Son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın bombacısı ile sözde emirinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 17:20 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın bombacısı ile sözde emirinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma günü terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep'te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen S.A. (38), A.Ş. (44), H.H. (60), E.K. (38), H.E.H. (33) ile A.Ş. (34) gözaltına aldı.

HALEP'TE BOMBALI EYLEMLER DÜZENLEDİ

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden A.Ş.'nin örgüt içerisinde bomba düzeneği üzerine eğitimler aldığı, 2013-2015 yılları arasında Suriye'nin Halep şehrinde birçok bombalı ve silahlı eylem düzenlediği belirlendi. S.A.'nın ise DEAŞ'ta kadı olarak sözde emir konumunda olduğu, cihat çağrısı yaparak örgüte katılımlar sağladığı, gençlere ve çocuklara ideolojik dini, şeri eğitimler verdiği, diğer 4 şüphelinin ise örgüt içerisinde silahlı faaliyetler yürüttüğü tespit edildi.

6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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