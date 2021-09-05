Türkiye Son dakika: DEAŞ'tan kanlı saldırı! 13 polis hayatını kaybetti

Son dakika: DEAŞ'tan kanlı saldırı! 13 polis hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika: DEAŞ'tan kanlı saldırı! 13 polis hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Irak'ın kuzeyindeki Kerkük yakınlarında DEAŞ'ın düzenlediği kanlı saldırıda en az 13 polis hayatını kaybetti.

05 Eylül 2021, Pazar 11:58 Son Güncelleme:
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Terör örgütü DEAŞ Kerkük yakınlarındaki bir kontrol noktasına saldırdı. Saldırıda 13 polis hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Üst düzey bir Irak polis memuru AFP'ye verdiği demeçte 'DEAŞ üyeleri bir federal polis kontrol noktasını hedef aldı' dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak saldırının Kerkük şehrinin yaklaşık 65 km güneyindeki Al-Rashad bölgesinde meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Bu DEAŞ'ın son dönemde Irak'ta gerçekleştirdiği en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

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