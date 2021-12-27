Türkiye Son dakika: Beykoz'da defineciler talan etti! Mezar taşlarını bile kırdılar

Son dakika: Beykoz'da defineciler talan etti! Mezar taşlarını bile kırdılar

Türkiye

Son dakika: Beykoz'da defineciler talan etti! Mezar taşlarını bile kırdılar

Beykoz'da defineciler 126 tarihi mezarında bulunduğu alanda kaçak kazı yaptı. Bazı mezar taşlarının da kırıldığı görüldü. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Mezarlığın son hali ise havadan görüntülendi.

27 Aralık 2021, Pazartesi 13:46 Son Güncelleme:
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Beykoz'da 126 tarihi mezarında bulunduğu alanda define arayan kişilerin kaçak kazı yaptığı iddia edildi. Açılan çukurların içerisinde başlatılan tünel girişi ve mezar taşları içeriden görüntülenirken mezarlığın son hali ise havadan görüntülendi.

Beykoz Yalı Mahallesi Çakmak Dede Mezarlığı'nda iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar hazine aramak için kaçak kazı yaptı. Mezarlıkta yapılan kazı sonrası yaklaşık 2 metrelik çukurlar açık şekilde bırakıldı.

126 tarihi mezarında bulunduğu alanda bazı mezar taşlarının da kırıldığı görüldü.



Açılan çukurların içerisinde buluna mezar taşlarıysa dikkat çekti. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken kaçak kazı yapıldığı iddia edilen mezarlığın son hali havadan görüntülendi.

“GECE SAATLERİNDE KAZMIŞLAR”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Abdullah Özdemir, “Buradaki bir komşumuz gece saatlerinde gelen birkaç kişinin burada kazı yaptığını görmüş. Adamlar çukuru açıp belli ki define falan aramışlar. Çukurun yanı sıra bir de tünel benzeri içeriye doğru kazmaya devam etmişler. Burası tarihi bir mezarlık. Biz olay esnasında burada olsaydık buna müsaade etmezdik. Durumu polise bildirirdik ancak gece saatlerinde yaşanmış” diye konuştu.

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