Son dakika... Dehşet evi! Tartıştığı kadın ile babasını öldürüp intihar etti
Son dakika haberine göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadın ile babasını öldürüp intihar etti.
23 Ağustos 2021, Pazartesi 23:59 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesi'nde silah seslerini duyan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Belirtilen adrese giden ekipler, olay yerinde Mustafa D. ile Sema Nur S. ve babası Yusuf G'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Mustafa D'nin, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Sema Nur S. ile babasını silahla öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği belirtildi.
Cesetler incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
AA