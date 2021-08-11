Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Atilla Yalçın, 19 yıldır evli olduğu Gönül Yalçın ile şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Kocasından şiddet gördüğü ileri sürülen Gönül Yalçın, 17 yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki oğlunu da yanına alarak, 2 ay önce Afyonkarahisar’daki anne ve babasının yanına geldi.

KAYINPEDERİNİ SOKAKTA ÖLDÜRDÜ

Konya’dan Afyonkarahisar’a gelen Atilla Yalçın, bugün saat 18.00 sıralarında eşi ile görüşmeye giderken, yolda bisikletiyle gelen kayınpederi Nuray Akdeniz'le karşılaştı. Beylik tabancasını çıkartan Yalçın, kayınpederini öldürdükten sonra Örnekevler Mahallesi’nde eşinin oturduğu eve gitti. Apartmanın ikinci katındaki daireye çıkan Atilla Yalçın, burada eşi Gönül Yalçın ile kayınvalidesi Kadriye Akdeniz’i tabancayla vurdu. Gönül Yalçın olay yerinde yaşamını yitirirken, Kadriye Akdeniz ağır yaralandı. Atilla Yalçın, ardından oğlu ve kızını yanına alarak evden çıktı.

BAŞINA ATEŞ ETTİ

Evden 500 metre kadar uzaklaşan Atilla Yalçın, sokakta polislerle karşılaşınca bu kez tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine Örnekevler Mahallesi’ndeki eve giden ekipler, ağır yaralı Kadriye Akdeniz’i Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kadriye Akdeniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler, cenaze araçlarına alınarak morga götürüldü. Çiftin çocuklarının ise oldukça üzgün olduğu görüldü.

Cinayetlerin işlendiği apartmanda oturan Melike İzmir, "Biz pek bir şey görmedik. Ben kardeşimle kedi severken 4 el silah sesi duyduk. Önce ne olduğunu anlamadık. Sonradan öğrendik” dedi.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR (DHA)



