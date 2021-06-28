Türkiye Son dakika: Dehşet saçtı! Karısıyla birlikte olan adamı öldürüp...

Son dakika: Dehşet saçtı! Karısıyla birlikte olan adamı öldürüp...

Türkiye

Son dakika: Dehşet saçtı! Karısıyla birlikte olan adamı öldürüp...

Son dakika haberine göre, Konya'da, karısının birlikte olduğu kişiyi bıçaklayarak öldüren Suriyeli zanlı, Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı. Zanlı, 'Eşimin beni aldattığından şüpheleniyorum. Mansur el-Kaddas'ın telefonunda eşimin fotoğraflarını gördüm. Boş arazide yakalayarak bıçakladım' dedi.

28 Haziran 2021, Pazartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Konya'da tartıştığı kişiyi boş arazide bıçaklayarak öldüren Suriyeli zanlı tutuklandı. Cinayeti itiraf eden zanlı, "Eşimin beni aldattığından şüpheleniyorum. Mansur el-Kaddas'ın telefonunda eşimin fotoğraflarını gördüm. İkisini yüzleştirince aralarında ilişki olduğunu anladım. Boş arazide yakalayarak bıçakladım” dedi.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki boş bir arazide iki gün önce erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Abdullah Mansur el-Kaddas'a (24) ait olduğunu belirledi. Araştırmayı derinleştiren polis, yaptığı çalışma neticesinde, el-Kaddas'ı öldüren şüphelinin Kusay el-Yasin (28) olduğunu tespit etti.

Harekete geçen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü polisiyle yaptıkları koordineli çalışma sonucunda, şüpheliyi, eşi ve iki akrabasıyla Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'ın Belen ilçesinde gözaltına aldı.

Konya'ya getirilen ve emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden zanlı, "Eşimin beni aldattığından şüpheleniyorum. Mansur el-Kaddas'ın telefonunda eşimin fotoğraflarını gördüm. İkisini yüzleştirince aralarında ilişki olduğunu anladım. Daha sonra maktulü kovamaya başladım. Boş arazide yakalayarak bıçakladım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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