İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

Son dakika haberine göre, İzmir'de 5 Ocak 2017'deki polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısını gerçekleştirilen teröristlere silah ve patlayıcı temin eden Suriye uyruklu terörist yakalandı.

İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

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