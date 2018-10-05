Son dakika! Demet Akalın: Hira, 1 günde olgunlaştı

Kanal D'deki 'Gelinim Mutfakta' programının sunucusu Fatih Ürek, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunuculuğunu yaptığı '2. Sayfa'ya konuk oldu. Yakın dostu Demet Akalın'ın evliliğinde haksızlığa uğradığını anlattı.

"DEMET HAKSIZLIĞA UĞRADI"

6 yıllık evliliğini bitiren Okan Kurt ve Demet Akalın hakkında samimi açıklamalarda bulunan Fatih Ürek şöyle konuştu:

"Demet evliliğine ve çocuğuna çok bağlı kaldı. Ama Demet'e çok yanlış şeyler oldu ve olabileceklerle ilgili Demet'e haber verilmedi. Demet'in sabrettiğini biliyorum. Çocuğunun üzülmesine asla dayanamaz. Ve Okan'a benim evimden eşya giderse seni boşarım demişti ve öyle de oldu. İcranın geldiği gün Hira'nın ağlaması Demet için her şeyi bitirdi. İlerde bir araya geleceklerini düşünmüyorum. Demet kocasının sözünden çıkmadı bu yüzden de yaşananlardan dolayı haksızlığa uğradığını düşündü."

"Demet Akalın boşandıktan sonraki akşam da beni aradı, 'Şu mobilya işini halledelim seninle' dedi. O gün ben Nur Yerlitaş'ın fotoğrafını çekip koymuştum. Demet çok hassastır. Bir baktım Demet Akalın beni silmiş. Ona destek olmamı bekledi. Demet Akalın'la Okan Kurt, bir daha bir araya gelmezler. Çünkü Demet çok kırgın. Okan kendi ailesinden yana kullandı tercihini. Biz aslında birlikte çok eğlenirdik. Demet, Okan'ın borcuna kefil olmadı."

'BOŞANMA SÜRECİNDE HİÇ AĞLAMADIM'

Bu sözler sonrası programa telefonla bağlanan Demet Akalın, "Ben adamdan boşandım ne kefil olması. Benim için asla geriye dönüş yok. O sayfa kapandı bana onunla ilgili bir şey sormayın artık. Yanlızlık diye bir şey yok gerçekten çok yoğunum. Boşanma sürecinde hiç ağlamadım. İnsanların içinde ağlayacak halim yok. Zor bir süreç ama atlatacağım. Hira, bir günde olgunlaştı. Psikolojisi gayet iyi ve bu durumdan etkilenmiyor. Okan beni artık hiç ilgilendirmiyor. Herkesin kendi hayatı. Hira'nın babasına baba beni bırakıp niye gidiyorsun diye bir şey söylediği yalan. Hatta Hira, Okan'a 'Baba sen git' diyor" şeklinde konuştu.

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