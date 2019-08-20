Son dakika... Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrolünü oynadıkları 'Erkenci Kuş' 6 Ağustos'ta final yapmıştı.

Çift 51 bölüm boyunca 'Sevgililer mi değiller mi?' tartışması yaratarak reytingi hep yüksekte tuttu. Dizi bitince bir veda mesajı yayınladılar.

Can Yaman ''Müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükselten, esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir'e çok teşekkür ederim'' yazdı.

Demet Özdemir ise Can Yaman'a şöyle karşılık verdi:

''İyi ki Can Yaman! Seninle göz göze oynamak büyük şanstı. İyi ki sen! Yolun aydınlık olsun. Hiç şüphem yok, en güzel işler senin olacak.''

Demet Özdemir ile Can Yaman'ın romantik veda sahnesi

Duygusal veda mesajlarını ardından Can Yaman ve Demet Özdemir ayrı ayrı tatile çıktı.

Dedikodulara göre Demet Özdemir, Ezgi Eyüboğlu'ndan yeni boşanan Kaan Yıldırım ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Ünlü ikilinin bir arkadaş ortamında tanışıp yakınlaştıktan sonra birbirlerini tanıma sürecine girdikleri iddia edildi.

2016 yılında nikâh masasına oturan Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu, geçen ay sürpriz bir kararla boşanmıştı.

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