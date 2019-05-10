Son dakika! Demet Şener, Cenk Küpeli ile evleniyor
Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre, eski manken Demet Şener ile iş insanı Cenk Küpeli dünyaevine giriyor
İbrahim Kutluay ile 2001 yılında başlayan birlikteliğini 2005'te evlilikle taçlandıran; ardından ihanet skandalı patlayınca yollarını ayıran Demet Şener, iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşıyor.
Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre, Demet Şener ile Cenk Küpeli evlilik kararı aldı.
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BOŞANDILAR AMA KAVGA BİTMEDİ
Bu arada Demet Şener 2 ay önce boşandığı İbrahim Kutluay'a nafaka ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Ayrıca evlerine yaklaşmama kararı çıkarttı.
Önceki akşam da İbrahim Kutluay, Demet Şener'in evinin önünde tur attı,ortalık iyice karıştı.
Taraflar zehir zemberek açıklamalar yaptı:
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