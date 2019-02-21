Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal bugün saat 14.00'te yemin etmek için TBMM'ye geldi.

METİNDEN DEĞİL EZBERDEN

Meclis Genel Kurulu'nda yemin eden Baykal toplantı açılışından yaklaşık 15 dakika önce salona geldi. Deniz Baykal yemin öncesi prova yaptı. Kürsüye çıkan Deniz Baykal yemini metinden değil, ezberinden okudu.

Baykal konuşmasının ardından iktidar bahçesinde bekleyen özel minübüse bindirildi. Kılıçdaroğlu ve vekillerce Meclis'ten uğurlandı.

Levent Gök, "Sayın Baykal bugün hepimize büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Kendisine sağlık ve esenlikler dilerim." dedi.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, bazı milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yemini izledi.

Eşi Olcay Baykal ile bazı milletvekillerinin yemin sırasında duygulandığı görüldü.

BAHÇELİ DE İZLEDİ

Deniz Baykal'ın yeminini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de izledi.

16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen Deniz Baykal, 51 gün yoğun bakımda kalarak tedavi görmüştü.

Daha sonra fizik tedavi için Almanya'ya giden Baykal, geçen yıl 20 Mart'ta Türkiye'ye dönmüştü.

İşte Baykal'ın Meclis'e geldiği anlar: