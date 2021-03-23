Türkiye Son dakika: Deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli

Son dakika: Deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Son dakika: Deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli

Son dakika haberine göre, Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

23 Mart 2021, Salı 01:05 Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

AA

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