Marmara Denizi'ni saran deniz salyası (müsilaj) ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç son dakika açıklaması yaptı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Marmara'nın kâbusu deniz salyası ile ilgili olarak ''Müsilaj sorunu ekonomik, turizm, balıkçılık ve sağlık alanlarını etkileyen bir durum. YÖK olarak bu konuya ilişkin bir bilimsel seferberliği başlatmamız icap ediyor'' dedi.











