Son dakika: Deniz salyası (müsilaj) sorunuyla ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama
Son dakika: YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan deniz salyası (müsilaj) sorunuyla ilgili açıklama geldi. YÖK Başkanı Saraç, 'Müsilaj sorunu ekonomik, turizm, balıkçılık ve sağlık alanlarını etkileyen bir durum. YÖK olarak bu konuya ilişkin bir bilimsel seferberliği başlatmamız icap ediyor.' dedi.
10 Haziran 2021, Perşembe 12:13 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'ni saran deniz salyası (müsilaj) ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç son dakika açıklaması yaptı.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, Marmara'nın kâbusu deniz salyası ile ilgili olarak ''Müsilaj sorunu ekonomik, turizm, balıkçılık ve sağlık alanlarını etkileyen bir durum. YÖK olarak bu konuya ilişkin bir bilimsel seferberliği başlatmamız icap ediyor'' dedi.
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