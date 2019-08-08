Son dakika! Denizli’de deprem sonrası heyelan anı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da hissedildi.

Deprem sırasında çekilen çok çarpıcı görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Deprem sırasında yolda seyir halinde olan bir vatandaş meydana gelen heyelanı böyle görüntüledi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:



