Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor'' dedi.

Göveçlik Mahallesi yakınlarında bulunan genç ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 600 metre mesafedeki yangında, dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine doğru değil, ters istikamette ilerlediği belirtilirken, söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor'' dedi.



