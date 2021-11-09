Son dakika deprem haberi: Adana'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Son dakika deprem haberine göre, Adana'da deprem oldu. AFAD, Adana Adana'nın Karaisalı ilçesindeki depremin şiddetini duyurdu.
09 Kasım 2021, Salı 10:21 Son Güncelleme:
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.06'da meydana geldi.
Yerin 25.46 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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