Türkiye Son dakika deprem: Afyonkarahisar'da deprem

Son dakika deprem: Afyonkarahisar'da deprem

Türkiye

Son dakika deprem: Afyonkarahisar'da deprem

Son dakika haberine göre, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 Şubat 2021, Pazartesi 00:22 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.08’de Dinar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6.05 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Dinar ilçemiz Duman köyünde 3.9 şiddetinde deprem meydana gelmiş, çevre ilçelerimizden de hissedilmiştir. Çok şükür kaybımız ve zayiatımız görünmüyor. Geçmiş olsun Afyonkarahisar." ifadesini kulandı. 

AFYONKARAHİSAR (AA)

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