Türkiye Son dakika deprem: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika deprem: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Çorum Sungurlu'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 Temmuz 2021, Pazar 01:07 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi... AFAD'da yer alan bilgilere göre Çorum Sungurlu'da 4,2 büyüklüğü deprem meydana geldi.

Depremin saati 00.53 olarak açıklanırken derinliği 12.39 km olarak kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 00.53'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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