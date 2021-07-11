Son dakika deprem haberi... AFAD'da yer alan bilgilere göre Çorum Sungurlu'da 4,2 büyüklüğü deprem meydana geldi.

Depremin saati 00.53 olarak açıklanırken derinliği 12.39 km olarak kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 00.53'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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