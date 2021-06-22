Türkiye Son dakika deprem: Ege Denizi'nde şiddetli deprem

Son dakika deprem: Ege Denizi'nde şiddetli deprem

Türkiye

Son dakika deprem: Ege Denizi'nde şiddetli deprem

Son dakika haberine göre, AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

22 Haziran 2021, Salı 01:32 Son Güncelleme:
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AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Ege Denizi Muğla açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 01.14 olarak belirtilirken derinliği 11.40 km. olarak kaydedildi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.

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