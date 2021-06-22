AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Ege Denizi Muğla açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 01.14 olarak belirtilirken derinliği 11.40 km. olarak kaydedildi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.



