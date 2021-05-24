Türkiye Son dakika deprem: Elazığ'da deprem oldu! Büyüklüğü...

Son dakika deprem: Elazığ'da deprem oldu! Büyüklüğü...

Türkiye

Son dakika deprem: Elazığ'da deprem oldu! Büyüklüğü...

Son deprem haberine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem oldu. AFAD Elazığ'daki depremin büyüklüğünü duyurdu.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.



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