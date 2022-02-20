Dünya Son dakika deprem: Filipinler’de 5.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem: Filipinler’de 5.6 büyüklüğünde deprem

Dünya

Son dakika deprem: Filipinler’de 5.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Filipinler’in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20 Şubat 2022, Pazar 22:55 Son Güncelleme:
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler’in ikinci en büyük adası olan Mindanao’da bulunan Davao Oriental eyaletinde yer alan Governor Generoso kenti açıklarında 71 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.

İHA

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