Son dakika deprem haberine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6 olduğu aktarıldı. Deprem Antalya, İzmir, Denizli, Mersin ve çevresinde de hissedildi.

DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Son Dakika haberine göre Akdeniz'de 08.32'de 6 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Deprem Antalya, İzmir, Denizli, Mersin ve çevresinde de hissedildi.









AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada "Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Antalya. Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

VALİ YAZICI: CAN VE MAL KAYBI YOK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yazıcı, "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında, saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise "Ben hissetmedim. Çevreden bize ulaşan herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi yok. Deprem çok açıkta olduğu için Kaş ilçe merkezi ve mahallelerinde fazla hissedilmedi" açıklamasında bulundu.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da "54 mahalle muhtarımızla iletişim sağlandı. Şu ana kadar Kaş ilçemizde tespit edilen hiçbir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybı yok" dedi.

"KENT MERKEZİNDE ÇOK HİSSEDİLMEDİ"

DHA muhabiri Hasan Alaybeyoğlu CNN Türk canlı yayınında şu bilgileri verdi:

Antalya merkezde çok yoğun hissedilmedi deprem. Kent merkezine Kaş’a yakınlığı 189 kilometre olduğu için o bölgede hissedildi ancak kent merkezinde çok hissedilmedi. Kaş’ta ve Burdur’da yaşayanlarla görüştüğümüzde deprem hissedilmiş ancak çok yoğun ve etkili bir şekilde hissedilmediğini söylediler.

‘TSUNAMİ OLUŞTURMAYACAK BİR DEPREM’

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise canlı yayında depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Bu deprem aslında oldukça uzak Akdeniz’in ortasında Rodos, Girit ve hatta Antalya’dan da oldukça uzakta. Hissedilmiş olabilir oldukça kuvvetli bir deprem ancak bu bizim kıyılarımızda olan faylarla ilgili bir deprem değil. Tsunami oluşturmayacak hasar yapmayacak bir deprem. Çünkü bizim kıyılarımıza oldukça uzak bir deprem. Bu depremler oldukça normal, sürekli bölgede sarsıntılar oluyor bu depremlerin bir çoğunu hissediyoruz ancak hissetmediğimiz de binlerce deprem oluyor. Akdeniz deprem kuşağında yaşayan herkes her ülke depremlere hazır olmak zorunda.