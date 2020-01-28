Son dakika deprem haberi... Manisa yine sallandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa gün içinde de sallanmıştı

Manisa'da bugün (28 Ocak 202 Salı) 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ''Manisa'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.'' denilmişti. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa gibi çok sayıda kentte de hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında, "Herhangi bir hasar söz konusu değil." açıklamasında bulundu. Bu depremin ardından Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana gelmişti.

Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 18:38'de, 5.4 büyüklüğünde deprem olmuştu. Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söylemişti.