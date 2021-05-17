Dünya Son dakika deprem! İran şiddetli iki deprem oldu! Büyüklüğü...

Son dakika deprem! İran şiddetli iki deprem oldu! Büyüklüğü...

Dünya

Son dakika deprem! İran şiddetli iki deprem oldu! Büyüklüğü...

Son dakika deprem haberine göre, İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinde 2 şiddetli deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 5,5 ve 5,4 olarak açıklandı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 08:59 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi: İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinde 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Cacerm ilçesi olan depremler, yerel saatle 03.34 ve 05.24'te kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, depremde can kaybı yaşanmadığı, bazı evlerin hasar gördüğü aktarıldı.

Yerin 16 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremlerin ardından, olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Yaralı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


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