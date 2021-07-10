Son dakika deprem: İzmir peş peşe sallandı

Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 22.19'da ve 12,99 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 44,35 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı bölgede saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 22.19'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. AFAD'dan daha sonra, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklaması geldi.



