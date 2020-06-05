Son dakika deprem: Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06’da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi.

Civar illerde de hissedildi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, civar illerde de hissedildi. Saat 21.06’da Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde yer sarsıntısının ardından Malatyalılar evlerinden sokaklara çıktı.

Korktuklarını dile getiren vatandaşların bir süre park gibi açık alanlarda bekledikleri görüldü. Deprem, Malatya’nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ gibi civar illerde de hissedildi. Öte yandan Pütürge ilçesinde ise ekiplerin herhangi bir hasar olup olmadığına yönelik çalışmaları sürüyor.

Malatya Valisi Baruş depremle ilgili bilgi verdi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi. Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, "Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor." dedi.

20'den fazla ev ağır hasar gördü

Malatya Valiliğince yapılan açıklamada depremde Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde, Pütürge ilçesi Gözlüce, Aslankent, Esencik, Taştepe, Tepehan, Örencik Mahallelerinde toplamda 20 evde ağır hasar olduğu belirtildi. Deprem sonrası mahalle muhtarlarına ulaşıldığı Jandarma Devriyeleri tarafından deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edildiği ve herhangi bir can kaybının meydana gelmediği kaydedildi.

Adıyaman’da 2 evde hasar oluştu

Malatya Pütürge depreminde Adıyaman’ın Sincik ilçesinde iki ev hasar gördü. Daha önce Elazığ Sivrice depreminde Sincik ilçesine bağlı Taşkale köyünden Hafure Uslu ve Sakız köyünde Osman Çelem’in evi hasar gördü. Yaşanan depremde her iki evinde hasarlı olduğu rapor edildi. Malatya Pütürge depreminde de bu evlerde yeni hasar meydana geldi. İçerisinde yaşayan kişilerin olduğu evlerde son deprem ile birlikte daha önceki oluşan hasarların büyüdüğü görüldü.





AA