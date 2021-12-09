Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığı son verilere göre Muğla'da saat 18:06 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7.10 kilometre altında yaşandı. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre ekiplere herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadı.