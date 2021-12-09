Son dakika deprem: Muğla'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Son dakika haberine göre, Muğla'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz ihbar gelmedi.
09 Aralık 2021, Perşembe 18:40 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığı son verilere göre Muğla'da saat 18:06 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7.10 kilometre altında yaşandı. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre ekiplere herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadı.
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