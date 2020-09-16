Türkiye Son dakika deprem: Muş'ta deprem

Son dakika deprem: Muş'ta deprem

Türkiye

Son dakika deprem: Muş'ta deprem

Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16 Eylül 2020, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
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Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı. 

AFAD ve Kandilli Rasathanesi de Muş'ta meydana gelen deprem ile ilgili de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. AFAD'ın açıkladığı verilerde depremin derinliğinin 16.24 km olarak bildirildi.

Soylu: Depremde hasara yönelik ihbar bulunmuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de meydana gelen 4,7 büyüklüğünde depremde valilikten aldıkları bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan açıklama

AFAD Twitter'dan Muş'ta meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. AFAD yaptığı açıklamada, "Korkut ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verdi.


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