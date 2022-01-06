Son dakika deprem: Nikaragua’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
06 Ocak 2022, Perşembe 20:07 Son Güncelleme:
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Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua’nın başkenti Managua’nın 99 kilometre güneybatısında ve 30 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
MANAGUA (İHA)