Dünya Son dakika deprem: Nikaragua’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem: Nikaragua’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Dünya

Son dakika deprem: Nikaragua’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

06 Ocak 2022, Perşembe 20:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua’nın başkenti Managua’nın 99 kilometre güneybatısında ve 30 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

MANAGUA (İHA)

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Sabih Kanadoğlu 367’yi nasıl icat etti?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Güncel sorular
Murat Çelik
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Kazakistan'da ortalık durulmuyor! Bilanço giderek artıyor