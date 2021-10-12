Son dakika... Girit'te 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yunanistan'ın en büyük adası bir kez daha sallandı, deprem geniş bir alanda hissedildi. CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz 'Girit'te daha büyük bir deprem olasılığı var. Ama Türkiye için endişe verici bir durum söz konusu değil.' dedi.





Son dakika haberlere göre, Yunanistan'ın en büyük adası günler sonra bir kez daha sallandı, sarsıntı Türkiye'de de hissedildi. USGS'in yayınladığı haritada, şok dalgalarının güneydeki Tunus ve Mısır kıyılarına kadar ulaştığı görülüyor. İşte son dakika durum...

ANTALYA, MUĞLA VE İZMİR DEPREMİ HİSSETTİ

Yunanistan'ın güneyindeki Girit Adası'nda bugün 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Girit'in güneydoğusundaki Sitia'ya 51 kilometre mesafede. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem, Türkiye'nin batı kıyılarında da hissedildi. Antalya, Muğla ve İzmir'de sarsıntının hissedildiği bildiriliyor.

Yunan medyası, yerel saatle 12.24'te gerçekleşen sarsıntıda ilk bilgilere göre bazı binaların hasar aldığını duyurdu. Sitia Belediye Başkanı George Zervakis, 10 bin kişinin yaşadığı ilçede hasar olduğunu söyledi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ile AFAD depremin büyüklüğünü 6.3 olarak, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 6.4 olarak verdi.

DEPREMİ HİSSEDENLER SOKAKLARA FIRLADI

USGS'in yayınladığı sarsıntı haritasına göre, deprem Yunanistan'ın başkenti Atina ve tam karşısında yer alan İzmir'de hissedildi. Ayrıca güneyde şok dalgaları Tunus ve Mısır kıyılarına kadar ulaştı. Yerel medyaya yansıyan ilk haberlerde, Girit Adası sakinleri beklendiği gibi depremin hissedilmesiyle sokaklara fırladı, çığlıklar duyuldu. Yunan medyasına konuşan sismoloji uzmanları, Girit ve çevresindeki adaları etkileyecek küçük bir tsunami ihtimalini dışlamadı.

6'LIK DEPREM BİNALARI YIKMIŞTI

Girit'te son olarak adanın güneyinden geçen devasa fay hattında 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Girit Adası, Eylül ayının sonunda da 6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. En az bir kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina yıkılmış, Girit genelinde okullar tatil edilmişti.

Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattı sıklıkla depremlerin meydana geldiği bir fay. Fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

TÜRKİYE İÇİN TEHLİKE VAR MI?

CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, 'Girit çok önemli bir deprem merkezi. Ciddi can kayıplarının olduğu bir bölge. 27 Eylül'de 6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bugünkü deprem ise onun 100 km doğusunda, yerleşimin az olduğu bir noktada. Arkasından da 4'ün üzerinde üç tane artçı deprem meydana geldi' dedi.

Depremin meydana geldiği bölgenin Türkiye'yi etkilemesinin zor olduğunun altını çizen Tüysüz şu ifadelerini kullandı;

'Gözümüz kulağımız orada gelişmeleri izliyoruz. Türkiye'yi etkilemesi zor bir bölge. Çünkü Türkiye'ye oldukça uzak. En yakın yerleşim yeri arasında 250 km mesafe var. Girit'te daha büyük bir deprem olasılığı var. Ama Türkiye için endişe verici bir durum söz konusu değil.'







