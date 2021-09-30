Son dakika haberine göre; Çorum'da saat 16.20'de 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar yapıldı.

AFAD, Çorum merkezde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.20'de yaşanan depremin derinliği 13.91 km. olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5.0 km. olarak paylaştı.



