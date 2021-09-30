Türkiye Son dakika depremi! Çorum'da deprem! Şiddeti...

Son dakika depremi! Çorum'da deprem! Şiddeti...

Türkiye

Son dakika depremi! Çorum'da deprem! Şiddeti...

Son dakika deprem haberine göre, Çorum'da deprem oldu. Çorum'daki depremin büyüklüğünü AFAD, 3.7 olarak duyurdu.

30 Eylül 2021, Perşembe 16:45 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Çorum'da saat 16.20'de 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar yapıldı.

AFAD, Çorum merkezde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.20'de yaşanan depremin derinliği 13.91 km. olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5.0 km. olarak paylaştı.


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