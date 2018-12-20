Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Çınarcık - Yalova merkezli 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.34'te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi, Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

ERKEN SAATLERDE DE EGE SALLANDI

Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÖNCE BURSA MUDANYA

Merkez Osmangazi ilçesinde sabah 9.45’te yerin 5.7 kilometre derinliğinde 3.0 şiddetindeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Şehir merkezinin yanı sıra Gemlik’te de hissedilen depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.Bursalı vatandaşlar deprem sarsıntısının korkuttuğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Haftasonu Bursa’nın Mudanya ilçesinde de 3,8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

DÜN TEKİRDAĞ SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Tekirdağ Yeniköy açıklarında saat 17.02'de, 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika olarak duyurulan deprem olayında, Depremin şiddetine bağlı olarak kısa süreli panik yaşandı. Depreme ilişkin can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi yer almadı.



