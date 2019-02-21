Son dakika! Depremin vurduğu Ayvacık'ta eğitime ara verildi Çanakkale'yi vuran ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.