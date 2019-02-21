Son dakika! Depremin vurduğu Ayvacık'ta eğitime ara verildi
Çanakkale'yi vuran ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23’te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir gün tatil edilmesi kararlaştırıldı.
Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.