Türkiye Son dakika: Depremlerle ilgili gelen soru Celal Şengör'ü şaşkına çevirdi

Son dakika: Depremlerle ilgili gelen soru Celal Şengör'ü şaşkına çevirdi

Türkiye

Son dakika: Depremlerle ilgili gelen soru Celal Şengör'ü şaşkına çevirdi

Son dakika: Depremlerle ilgili akademisyen, jeolog ve bilim insanı Celal Şengör'e sorulan 'Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?' sorusu sosyal medyada gündem oldu. İşte Celal Şengör'ün şaşırtan deprem sorusuna verdiği cevap...

29 Nisan 2021, Perşembe 10:27 Son Güncelleme:
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Akademisyen, jeolog ve bilim insanı Celal Şengör'e sorulan soru sosyal medyada gündem oldu. Şengör'e, "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" sorusu soruldu.

İşte Şengör'ün 'Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?' sorusuna verdiği yanıt;

"Nasıl yapacağız onu? Fay hattı dediğin 16 km'ye, Japonya'daki 700 km'ye kadar iniyor. Nasıl yapacağız onu? Litosferi düşün, portakalın kabuğu gibi. Bu portakalın kabuğunu çeşitli parçalara ayır. Bu parçalar birbirlerine nazaran hareket ediyorlar. Neyi koparıp nereye koyacaksın? Fayların taşınması mümkün değil. Bütün Afrika'yı bir yere götürmen lazım. Deprem yapan faylar hakkında konuşuyoruz. Mini mini faylar da var. Onları çakılın içinde de görüyorsun. Onları al cebine götür. Onlar deprem yapmıyor."

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan, Şengör'e soru soran öğrencinin bir gün önce soruyu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak "Yarın Celal Şengör'e derste bu soruyu sorarım" dediği görüldü. Aynı kişi, daha sonra da "Soruldu" diyerek yeni bir paylaşımda daha bulundu.


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