Çankırı sabah saatlerinden itibaren sallanmaya başladı.

Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Saat 16.46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DEPREMLER AKŞAM DA DURMADI

21.08'de meydana gelen depremden 4 dakika sonra 3.7 büyüklüğünde yaklaşık 11 kilometre derinlikte ikinci deprem oldu.

Depremde herhangi bir can mal kaybı olmazken, vatandaşlar peş peşe meydana gelen depremlerden dolayı korkuyla sokaklarda bekliyor.

Yetkililer ise vatandaşlara herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirerek, panik yapmamaları şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor.

SINIRDA DEPREM

İran’ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, İran’ın Chaldoran bölgesinde saat 18.33 sıralarında yerin 11.7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İran’a sınır olan Van’ın Çaldıran ilçesinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin Türkiye-İran sınır bölgesinde meydana geldiğini ve şiddetinin 4.6 olduğunu duyurdu.

AKDENİZ SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 184 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

ÇANAKKALE’DE 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bugün saat 15.02’de yerin 7.04 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem ilçe merkezi ve civar köylerde hissedildi.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLERİ GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ