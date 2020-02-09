Türkiye Son dakika depremler... Manisa'da bir deprem daha

Son dakika depremler... Manisa'da bir deprem daha

Türkiye

Son dakika depremler... Manisa'da bir deprem daha

Son dakika haberine göre AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamalara göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deprem meydana geldi.

09 Şubat 2020, Pazar 21:48 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan son dakika bilgisine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşam saat 20.45'te meydana gelen depremin derinliği 1.4 km olarak açıklandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 7.00 km olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

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