Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan son dakika bilgisine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşam saat 20.45'te meydana gelen depremin derinliği 1.4 km olarak açıklandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 7.00 km olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

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