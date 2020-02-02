Deprem haberleri peş peşe gelmye devam ediyor. Elazığ, Manisa ve Akdeniz beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Elazığ'da okullar 1 hafta tatil edilirken Malatya'da birçok okulda tatil süresi uzatıldı. Manisa'da ise bu sabah saatlerinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte bugün yaşanan son depremler...

AFAD'dan son dakika haberine göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde saat 13:40'ta bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. 14.46'da Manisa'da 4.5 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

Manisa sallanmaya devam ediyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kırkağaç da sallandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.