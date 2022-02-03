Türkiye Son dakika depremleri: Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Antalya, Adana ve Mersin'de de hissedildi
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Son dakika depremleri: Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Antalya, Adana ve Mersin'de de hissedildi

Türkiye

Son dakika depremleri: Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Antalya, Adana ve Mersin'de de hissedildi

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Antalya, Adana ve Mersin'de de hissedildi.

03 Şubat 2022, Perşembe 00:12 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.003'te merkez üssü Akdeniz'de Kıbrıs Adasının batısında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.20 km olarak kaydedildi. Türkiye'ye en yakın kara parçası olarak Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136.46 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, Antalya'nın yanı sıra Mersin'in bazı ilçelerinden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Deprem sonrası; Antalya İl AFAD, Mersin İl AFAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

BAKAN KOCA: SAHADA DURUMU TAKİP EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Saat 00.03'te, Akdeniz'de 5.1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya'da hissedilmiş, Mersin'de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)

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