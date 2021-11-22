Son dakika depremleri: Alanya'da deprem! Büyüklüğü...
Son dakika haberine göre; AFAD'ın verilerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
22 Kasım 2021, Pazartesi 00:07 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 23:35'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 37.58 kilometre altında yaşandığı belirtildi.
Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti. Derinliğin ise 13.7 kilometre olduğu bildirildi.
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