Türkiye Son dakika depremleri: Ankara'da deprem

Son dakika depremleri: Ankara'da deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Ankara'da deprem

Son dakika haberine göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 Ocak 2021, Pazar 23:01 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 

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Bakan Kurum: Olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi. 

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kalecik merkezli deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Kurum, "Depremin hemen ardından il Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı. 

Ankara Valisi Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin ise, Twitter hesabından, Kalecik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." paylaşımında bulundu 

"Ekiplerimiz teyakkuz halindeler"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara merkezli 4,5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, AFAD'ın Twitter hesabından, "Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı.

AA

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