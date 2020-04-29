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Türkiye Son dakika depremleri: Artvin'de deprem

Son dakika depremleri: Artvin'de deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Artvin'de deprem

Artvin'in Borçka ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Nisan 2020, Çarşamba 20:40 Son Güncelleme:
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AFAD'dan açıklanan bilgiye göre, Artvin'in Borçka ilçesinde saat 16:18'de 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.04 km olarak duyuruldu.

Bugün olan depremler:

Van 3.7 ile sallandı

Van'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Van'da 3.7 büyüklüğünde, 8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

Irak'ta 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Irak'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.75 km olarak açıklanırken saati 20.01 olarak duyuruldu.

İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler

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