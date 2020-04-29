Son dakika depremleri: Artvin'de deprem
Artvin'in Borçka ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
29 Nisan 2020, Çarşamba 20:40 Son Güncelleme:
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AFAD'dan açıklanan bilgiye göre, Artvin'in Borçka ilçesinde saat 16:18'de 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.04 km olarak duyuruldu.
Bugün olan depremler:
Van 3.7 ile sallandı
Van'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Van'da 3.7 büyüklüğünde, 8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiği açıklandı.
Irak'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Irak'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.75 km olarak açıklanırken saati 20.01 olarak duyuruldu.
İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler