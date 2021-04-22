AFAD tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre saat 00:17'de Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.00 kilometre olarak açıklandı.

Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.



