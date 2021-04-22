Son dakika depremleri: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre; Balıkesir'in Sındırgı İlçesi'nde saat 00.17'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
22 Nisan 2021, Perşembe 00:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
AFAD tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre saat 00:17'de Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.00 kilometre olarak açıklandı.
Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.