Türkiye Son dakika depremleri: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika depremleri: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Balıkesir'in Sındırgı İlçesi'nde saat 00.17'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

22 Nisan 2021, Perşembe 00:30 Son Güncelleme:
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AFAD tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre saat 00:17'de Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.00 kilometre olarak açıklandı.

Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

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