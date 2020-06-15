Son dakika depremleri: Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak açıklandı. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirtti.
15 Haziran 2020, Pazartesi 20:29 Son Güncelleme:
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AFAD'da yer alan bilgiye göre dün akşamüstü meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası Bingöl'de artçı sarsıntılar devam ediyor.
19.52'de derinliği 7.1 kilometre olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler
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